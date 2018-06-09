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В Алматы спортивно празднуют 20-летие становления госслужбы в РК

В городе прошли два спортивных мероприятия с призами и подарками.

Фото : департамент АГД СПК по Алматы9 июня 2018, 19:29

9 июня в рамках празднования 20-летия становления государственной службы Республики Казахстан в городе Алматы Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы совместно с акиматом города Алматы проведено спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья». Кроме того, в целях поддержания инициативы Главы государства «Другой ты!» проведено спортивное мероприятие, в котором приняли участие 35 семей государственных служащих.

Данное мероприятие проведено с целью поднятия имиджа государственной службы, а также пропаганды и популяризация здорового и активного образа жизни, привлечения государственных служащих к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Программа соревнования состояла из таких командных видов спорта, как перетягивание каната, легкая атлетика, детский дуатлон, турник, эстафета с баскетбольным мячом.

Руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы Айгуль Байханова отметила, что данный праздник приурочен к 20-летию государственной службы Республики Казахстан, он проводится для воспитания, привития спортивного духа и укрепления семейных ценностей.

По итогам мероприятия лучшие спортивные семьи были награждены ценными призами, кубками и грамотами.

В рамках празднования 20-летия государственной службы совместно с Акиматом города Алматы 16-17 июня будут проведены благотворительный марафон госслужащих и спартакиада среди госорганов.


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