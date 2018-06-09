Об этом сообщили в ДУИС.

В Костанайской области из колонии сбежал заключенный, передает Zakon.kz со ссылкой на «Алау».

В пресс-службе ДУИС Костанайской области рассказали, что 6 июня осужденный Нариман Кабдусалямов 1993 г.р., отбывающий уголовное наказание за мошенничество в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение), «воспользовался правом свободного передвижения и совершил уклонение с выездного рабочего объекта».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Южного отдела полиции УВД города Костаная, следственным отделом начато досудебное расследование по статье 427 УК РК. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его места нахождения.

В случае наличия какой-либо информации о его местонахождении просим обращаться по номеру: 8 (7472) 21-01-06, 8 702-857-09-09, 8 707-317-51-82 или 102

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