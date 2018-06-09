Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Костанайской области из колонии сбежал заключенный

Об этом сообщили в ДУИС.

Фото : из открытых источников9 июня 2018, 19:36

В Костанайской области из колонии сбежал заключенный, передает Zakon.kz со ссылкой на «Алау».

В пресс-службе ДУИС Костанайской области рассказали, что 6 июня осужденный Нариман Кабдусалямов 1993 г.р., отбывающий уголовное наказание за мошенничество в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение), «воспользовался правом свободного передвижения и совершил уклонение с выездного рабочего объекта».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Южного отдела полиции УВД города Костаная, следственным отделом начато досудебное расследование по статье 427 УК РК. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его места нахождения.

В случае наличия какой-либо информации о его местонахождении просим обращаться по номеру: 8 (7472) 21-01-06, 8 702-857-09-09, 8 707-317-51-82 или 102


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты