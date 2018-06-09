Умерла первая девушка Джеймса Бонда
Юнис Гейсон было 90 лет.
Фото : Twitter.com9 июня 2018, 21:26
Актриса Юнис Гейсон, которая сыграла девушку спецагента Джеймса Бонда в первом фильме из серии картин про британского шпиона, умерла на 91-м году жизни. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на "твиттер" артистки.
О причинах смерти Юнис Гейсон не сообщается. Другие подробности о кончине актрисы уточняются.
Британская актриса снялась в двух фильмах про суперагента. Она сыграла Сильвию Тренч в "Докторе Ноу" (1962) и "Из России с любовью" (1963). Отмечается, что она была первой официальной девушкой агента 007, которого сыграл Шон Коннери.
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