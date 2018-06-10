Меркель заявила о невозможности присоединения России к G7
Канцлер высказала свое мнение на саммите.
Фото : ©REUTERS10 июня 2018, 00:05
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение России к "Большой семёрке" пока невозможно. Так она прокомментировала призыв президента США Дональда Трампа вернуться к формату "Большой восьмёрки", пишет Лайф.
— Мы обсудили тему участия России, — сказала она на саммите G7. — На мой взгляд, нужен существенный прогресс в реализации "Минска". Этого пока мы не видим и в этой связи не считаем возможным, чтобы Россия участвовала в таком формате.
Напомним, что предложение Дональда Трампа вернуться к переговорам с участием России ранее поддержал премьер Италии Джузеппе Конте.
Кроме Меркель против выступил также глава Евросовета Дональд Туск.
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