Меркель заявила о невозможности присоединения России к G7

Канцлер высказала свое мнение на саммите.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение России к "Большой семёрке" пока невозможно. Так она прокомментировала призыв президента США Дональда Трампа вернуться к формату "Большой восьмёрки", пишет Лайф.

— Мы обсудили тему участия России, — сказала она на саммите G7. — На мой взгляд, нужен существенный прогресс в реализации "Минска". Этого пока мы не видим и в этой связи не считаем возможным, чтобы Россия участвовала в таком формате.

Напомним, что предложение Дональда Трампа вернуться к переговорам с участием России ранее поддержал премьер Италии Джузеппе Конте.

Кроме Меркель против выступил также глава Евросовета Дональд Туск.

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