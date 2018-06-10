Трехлетняя жительница Темиртау представит Казахстан на конкурсе красоты в Болгарии

Айару Амангелды уже стала «Маленькой мисс Казахстан 2018».

Трехлетняя Айару Амангелды из Темиртау Карагандинской области в свои три года стала «Маленькой мисс Казахстан 2018». Скоро юная красавица поедет на международный конкурс красоты, который пройдет в Болгарии. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» мама Айару рассказала о подготовке к предстоящему конкурсу.

«Про конкурс красоты в Темиртау мы узнали совершенно случайно и решили попробовать. А в республиканский конкурс нас пригласили официально», - говорит Жанат Алдашева.

Впервые Айару приняла участие в областном конкурсе «Мисс маленькая красавица 2018», который проходил весной. Она участвовала в категории детей от 3 до 6 лет. В мае маленькую мисс Карагандинской области пригласили в республиканский конкурс, где участвовали маленькие красавицы 20 городов Казахстана в возрасте от 3 до 17 лет.

«В республиканском конкурсе «Beauty kids Award 2018» в Алматы Айару открыла конкурс под номером 1. Конкурс проходил в три этапа: национальный костюм, участие в модном показе, дефиле в вечернем платье и творческий номер. Айару танцевала узбекский национальный танец», - рассказывает мама девочки.

Жанат Алдашева признается, что победа дочери стала для нее неожиданностью.

«Я не думала, что мы окажемся обладателями Гран-при. Потому что моя дочь маленькая, и я думала, что у нас нет шансов. Ведь на конкурсе было столько красивых и талантливых девочек со всего Казахстана», - говорит она.

Родители с рождения увидели в дочери любовь к сцене и к красоте. Айару любит танцевать и позировать перед камерой. Как признается ее мама, она всегда была активной во всем. На сцене и перед публикой держится уверенно.

Как сказала сама Айару, в будущем она мечтает стать врачом или поваром.

«Все что она делает, делает с огромным желанием и без всякого принуждения. И мы с семьей всячески стараемся поддерживать ее в любых начинаниях»,- делится Ж. Алдашева.

Айару в свои годы уже успела поучаствовать во многих городских конкурсах.

«Во время конкурса в Алматы многие участницы начали плакать и уходили со сцены. Но Айару не боялась и уверенно выступила до конца. Когда всех начали награждать, она сильно переживала. Я успокаивала ее, сказав, что самых лучших награждают последними. И это на самом деле так и произошло», - говорит мама девочки.

Родители Айару родом из Карагандинской области. Она пока единственный ребенок в семье. Отец работает на Темиртауском заводе. Жанат занимается домашними делами, и все свое свободное время посвящает дочери.

«Когда на меня надели корону, я плакала от счастья. Если я выиграю конкурс в Болгарии, я на весь мир скажу, что «Казахстан это - мое сердце», - поделилась маленькая Айару.

Сегодня юная мисс посещает детский сад в Темиртау. В своем кругу она уже стала маленькой звездой. Воспитатели с первых дней заметили в ней лидерские качества. Помимо занятий в модельном агентстве, Айару посещает уроки танцев и кружок гимнастики.

«Во время конкурса все члены жюри подходили и говорили мне, что она врожденный талант и отзывались теплыми пожеланиями. Я надеюсь, что это ее только первые в жизни победы». Она наша гордость!» - говорит мама девочки.

На международный конкурс Айару поедет в середине июня.

«До самого конкурса осталось мало времени. Сейчас мы усиленно занимаемся подготовкой. Заказали у дизайнера в Астане национальный костюм. Сейчас наш наряд еще в процессе шитья», - сказала Жанат Алдашева.

На международный конкурс красоты представительница Казахстана вылетает 17 июня. На соревнование съедутся участницы из 30 стран мира, где 4 дня будет проходить конкурс. Первый день будет посвящен знакомству, во второй день участницы покажут творческий номер, в третий день пройдет дефиле в национальных костюмах, и четвертый день станет днем торжественного награждения победителей.

Международный фестиваль красоты, талантов и моды Prince & Princess of the world 2018 в этом году проходит седьмой раз. В течение шести лет в конкурсе принимают участие дети из более чем 30 стран.

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