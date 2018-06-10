14 звездных мам, которые воспитывают детей в одиночку

Их пример может вдохновить других женщин, которые столкнулись с подобной жизненной ситуацией.

Воспитание ребенка — это огромная ответственность, и нужно быть по-настоящему сильным человеком, чтобы справляться с ней в одиночку. Среди знаменитостей хватает уверенных в себе женщин, которые решились на подобный шаг.

В этом материале мы расскажем о звездных матерях-одиночках. Их пример может вдохновить других женщин, которые столкнулись с подобной жизненной ситуацией.

Кэти Холмс

Инсайдеры сообщают, что Том Круз крайне редко видится со своей дочуркой Сури. Но Кэти старается за двоих, хотя честно признается, что не всегда чувствует себя хорошей матерью. Всё-таки занятость дает о себе знать…

Тина Кароль

После смерти супруга Евгения украинская певица осталась одна. Долгое время Тина не могла прийти в себя, но ради сына Вениамина справилась с ситуацией. Сейчас певица говорит, что в ее жизни есть только один мужчина, и это ее сыночек.

Хэлли Берри

Актриса воспитывает двух детей от разных мужчин. С обоими возлюбленными она расставалась не очень мирно, получая право опеки через суд. Сама Берри говорит, что играть роль одинокой матери не так уж сложно: нужно только как можно больше времени уделять детям, но и о себе тоже не забывать.

Анастасия Волочкова

Дочь Ариадна появилась у балерины во время гражданского брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. Сейчас Волочкова воспитывает малышку сама и даже мечтает в будущем родить сына.

Мишель Уильямс

Женщина рассталась с Хитом Леджером за несколько месяцев до его гибели. Тогда их дочери было всего два года. Сложно представить, как ей удалось пережить весь стресс, который навалился на нее в тот момент. Но Мишель смогла со всем справиться.

Маша Малиновская

Возлюбленный телеведущей бизнесмен Мамихан Мальсагов оказался женат. Вот и пришлось Маше самостоятельно воспитывать сына Мирона. Следующий брак Малиновской тоже оказался неудачным. Сейчас она говорит, что всё же надеется найти достойного мужчину, а одним из главных критериев отбора будет умение находить общий язык с ее сыном.

Ума Турман

Многодетная мать родила двоих детей от актера Итана Хоукса, брак с которым распался из-за измены мужчины. А за третью дочь Ума устроила настоящую войну с финансистом Арпадом Бюссоном. В итоге девочка также осталась с матерью.

Светлана Лобода

В 2001 году певица родила дочь Евангелину от своего фактического мужа Андрея Царя. Но тремя годами позже пара рассталась. В мае этого года Лобода вновь стала матерью. Имя девочки, так же как и личность ее отца Светлана пока не разглашает.

Сандра Буллок

Причиной расставания с супругом стали неоднократные измены последнего. Актриса решила расстаться с ним, несмотря на то, что они как раз оформляли документы на удочерение девочки. Сандра всё же довела дело до конца и стала мамой.

Кристин Дэвис

53-летняя актриса так и не смогла найти любовь своей жизни и родить ребенка. Несмотря на это, у нее есть двое приемных детей, и женщина здорово справляется с ролью матери.

София Вергара

Актрисе было всего 19, когда она стала матерью. Через год София вышла замуж за отца своего ребенка, но брак продлился недолго. Вергара говорит, что именно Маноло (так зовут сына) постоянно заставлял ее двигаться вперед и достигать новых вершин.

Шарлиз Терон

Джексон и Августа — приемные дети Терон, которая никогда не была замужем и вроде бы не собирается. Актриса воспитывает детей так, как ей кажется правильным. К примеру, ее неоднократно упрекали в том, что она позволяет сыну носить девчачью одежду, но Шарлиз никак на это не реагирует.

Юлия Волкова

У бывшей солистки группы «Тату» двое детей от разных мужчин. Волкова говорит, что отцы приезжают только по праздникам и не слишком активно участвуют в воспитании детей. Юлию такое положение вещей вполне устраивает.

Скарлетт Йоханссон

Актриса считает, что в жизни нужно находить баланс, ведь, когда много времени уделяешь работе, кажется, что пропускаешь всё, что связано с детьми, а когда всё время с ребенком, то не всё сделала для развития карьеры. Йоханссон в одиночку воспитывает дочь Роуз, которую родила от французского журналиста. После расставания мужчина уехал обратно в Париж.

Эти женщины, как и миллионы других во всём мире, заслуживают огромного уважения. Они делают всё ради своих детей, ведь материнство — это уже подвиг, а справляться с ним в одиночку намного сложнее.

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