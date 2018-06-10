В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире

Специалисты намерены использовать новый суперкомпьютер в том числе для поиска возможных связей между генами и онкологическими заболеваниями.

Американские ученые сообщили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера Summit производительностью около 200 петафлопс. Специалисты намерены использовать новый суперкомпьютер в том числе для поиска возможных связей между генами и онкологическими заболеваниями.

Инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики США сообщили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера Summit производительностью около 200 петафлопс, передает издание MIT Technology Review.

Компьютер способен выполнять около 200 миллионов миллиардов операций в секунду. Эксперты объяснили, что машина Summit способна за секунду обработать столько информации, сколько все население Земли провело бы ежесекундных операций за 305 дней.

Заявленная учеными производительность американского оборудования более чем в два раза больше разработанного ранее китайскими учеными суперкомпьютера Sunway TaihuLight, мощность которого составляет около 93 петафлопс.

Специалисты из США намерены использовать новый суперкомпьютер в том числе для поиска возможных связей между генами и онкологическими заболеваниями, передает ФАН.

В марте сообщалось, что российские ученые создали новый суперкомпьютер, который может войти в топовые рейтинги отечественных систем такого класса. Ученые рассчитывают, что новый компьютер ускорит комплексные теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики. Компьютер назвали в честь математика Николая Говоруна, который в свое время занимал должность главного редактора советского журнала «Программирование».

По словам директора лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований Владимира Коренькова, это только первый этап создания суперкомпьютера в ОИЯИ, передает НСН.

«В основном он предназначен для решения задач, связанных с мегапроектом «Ника», который реализуется в нашем институте. Он будет заниматься моделированием сложных объектов, аналитикой больших данных, которые сейчас активно внедряются в фундаментальные исследования, будет заниматься решением задач нанотехнологий, новых материалов, биоинформатики», — сказал ученый.

По его словам, машина будет использоваться российскими специалистами и в сотрудничестве с иностранными коллегами.

«Мы будем его использовать не только для решения наших задач, которые стоят перед нашим институтом, но и сотрудничать с большим количеством организаций — стран-участниц ОИЯИ, будем предоставлять ресурсы и решать задачи, которые являются актуальными. В дальнейшем мы планируем очень серьезно расширить ресурсы компьютера, таким образом, он войдет в самые высокие российские и мировые рейтинги», — рассказал специалист.

Месяцем ранее глава «Росгидромета» Максим Яковенко сообщил о запуске нового суперкомпьютера для прогнозирования погоды.

«В полную силу он заработает к концу года, не раньше. Сейчас идет работа по его установке, проведению охлаждения. В ближайшее время начнется его тестирование», — рассказывал специалист.

По его словам, устройство позволит увеличить точность прогнозов.

В январе нынешнего года Еврокомиссия сообщила, что Европейский союз намерен выделить €1 млрд на разработку суперкомпьютеров. Результаты проекта должны быть представлены к 2020 году. К тому времени Брюссель планирует получить два суперкомпьютера, способных выполнять сто квадриллионов вычислений в секунду, и еще минимум две системы, способные на десятки квадриллионов.

Помимо этого, планируется создание суперкомпьютера мощностью квинтиллион вычислений в секунду. Проект был одобрен в марте 2017 года, тогда к нему присоединились 13 стран. Проект позволит Европе стать независимым и конкурентоспособным игроком в цифровой экономике будущего, рассчитывают в Еврокомиссии.

В июле 2016 года сообщалось, что Джеймс Ньюмен из Кембриджа потратил четыре года и $53 тыс. на постройку «суперкомпьютера» весом в полтонны для игры в «Тетрис».

Изобретатель назвал свою разработку «Мегапроцессором». Для его создания Ньюмен использовал 40 тыс. транзисторов и 10 тыс. светодиодов, которые в общей сумме требуют мощности в 500 Вт. Тем не менее «Мегапроцессор» имеет очень слабые характеристики: 256 байт оперативной памяти и процессор на 20 кГц.

Главная особенность «Мегапроцессора» в том, что при его создании использовались транзисторы стандартной величины вместо микротранзисторов, занимающих гораздо меньше места и используемых в производстве современных компьютеров. Сам Ньюмен выражал надежду, что его разработка попадет в музей и будет использоваться в обучающих целях.

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