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Француз насмерть разбился при падении прямо у главной святыни ислама

Инцидент произошёл, когда паломники совершали священный обход вокруг Каабы в Мекке.

Фото : DailyPakistan10 июня 2018, 01:30

В Саудовской Аравии во время ритуала таваф мужчина упал с третьего этажа здания, окружающего Каабу — главную святыню ислама. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

По данным издания, это был 26-летний француз, он умер на месте. Стоявшие внизу паломники не пострадали.

Власти проводят расследование. По одной из версий, погибший мог совершить самоубийство.


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