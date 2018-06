Француз насмерть разбился при падении прямо у главной святыни ислама

В Саудовской Аравии во время ритуала таваф мужчина упал с третьего этажа здания, окружающего Каабу — главную святыню ислама. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

По данным издания, это был 26-летний француз, он умер на месте. Стоявшие внизу паломники не пострадали.

Власти проводят расследование. По одной из версий, погибший мог совершить самоубийство.

