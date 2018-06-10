Француз насмерть разбился при падении прямо у главной святыни ислама
Инцидент произошёл, когда паломники совершали священный обход вокруг Каабы в Мекке.
Фото : DailyPakistan10 июня 2018, 01:30
В Саудовской Аравии во время ритуала таваф мужчина упал с третьего этажа здания, окружающего Каабу — главную святыню ислама. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
По данным издания, это был 26-летний француз, он умер на месте. Стоявшие внизу паломники не пострадали.
Власти проводят расследование. По одной из версий, погибший мог совершить самоубийство.
WARNING: DISTURBING FOOTAGE— DAILY SABAH (@DailySabah) 9 июня 2018 г.
Man commits suicide inside the Grand Mosque of Mecca housing the Kaaba, Islam's holiest site, by jumping from the third floor pic.twitter.com/wzIdJ8jdL3
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