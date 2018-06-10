После Головкина Канело решил ограбить Джейкобса

Промоутер Джейкобса уже заявил, что они хотят лучшей сделки.

Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс поделился финансовыми подробностями потенциального боя бывших соперников Геннадия Головкина — Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) и Дэниэла Джейкобса (34-2, 29 КО), сообщает Sports.kz.

«Golden Boy предлагает Дэниэлу Джейкобсу 80/20 за бой с Саулем Альваресом, если они встретятся 15 сентября на HBO PPV вместо Геннадия Головкина. Промоутер Джейкобса Эдди Хирн уже заявил, что это не то, чего они хотят: они хотят лучшей сделки, прежде чем согласятся. Если предложение действительно 20%, то Хирн, должно быть, захочет его увеличить до того, которое получил Головкин за бой с Альваресом в прошлом году. Головкин получил 30%. Думаю, Хирн попросит 25%. Однако если бой „Канело“ — Джейкобс сделает 800 тысяч PPV, 20% — это хорошие деньги», — пишет автор.

Напомним, Головкин также ведет переговоры с «Канело» о рематче в сентябре. Команда казахстанского боксера снизила требования и готова сделать «Канело» «А-стороной» — 55/45 в его пользу.