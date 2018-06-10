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Орангутан бросился на ковш экскаватора, спасая свой лес

Вырубка лесов на Борнео привела к сокращению популяции этих животных.

Фото : Вести.ру - Vesti.Ru10 июня 2018, 06:18

Весь мир облетели кадры, как отважный орангутан на индонезийском острове Борнео бросился на ковш экскаватора, спасая от уничтожения свой лес, сообщает портал Вести.ru.

На кадрах видно, как машинист скидывает примата на землю, но он поднимается и пытается забраться к нему в кабину.

В этот момент орангутана нейтрализуют дротиком с усыпляющим веществом.

Специалисты центра дикой природы переселили его в безопасное место. К сожалению, продолжающаяся вырубка лесов на Борнео привела к сокращению популяции этих животных.


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