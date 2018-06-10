Сборная Казахстана взяла 17 медалей на Кубке мира по плаванию в Германии

В Германии проходит Кубок мира по плаванию среди людей с особыми потребностями, сообщает Хабар24.

Это крупнейший турнир, в котором участвуют 500 спортсменов из 47 стран, в том числе и казахстанская сборная. Честь нашей страны отстаивают 19 спортсменов, среди которых паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина. По итогам двух дней казахстанские пловцы уже продемонстрировали впечатляющие результаты. В копилке сборной Казахстана 8 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Впереди ещё соревнования и наши спортсмены обещают порадовать своих болельщиков.

- Я на этом чемпионате я уже третий раз. В этом году Кубок мира проходит. У нас в этот раз очень большой состав спортсменов. Все с энтузиазмом участвуют. Видно, что сплоченный коллектив. Особенно в эстафете. Очень хорошо, все очень организовано. Вода хорошая, -говорит мастер спорта РК международного класса по плаванию, паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина.