Трамп покинул саммит G7 до его окончания

Президент США намерен отправиться на встречу с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп в субботу покинул саммит "Большой семерки" (G7) в канадском Квебеке, не дожидаясь окончания мероприятия, сообщает РИА Новости.

Последним мероприятием, в котором принял участие американский лидер, стал совместный рабочий завтрак, на котором обсуждались вопросы гендерного равенства. При этом Трамп опоздал на завтрак на 17 минут, пропустив выступление премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Тот, в свою очередь, выступил с опозданием на 14 минут, так и не дождавшись своего американского коллегу.

Затем Трамп провел пресс-конференцию и покинул место проведения саммита.

Накануне о сокращении программы участия Трампа в саммите сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В частности, она сказала, что президент пропустит сессию лидеров G7 по окружающей среде, изменению климата и загрязнению океанов. Также его не будет на рабочем обеде в субботу. США будет представлять на оставшихся сессиях помощник президента по G7 Эверетт Айссенстат.

Трамп намерен сразу с саммита отправиться в Сингапур на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня.

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