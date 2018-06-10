В США собаки помогли годовалой малышке устроить побег

Родители нашли дочь бродящей в прихожей и решили посмотреть, как девочке удалось открыть дверь?

В США собаки "организовали" побег из комнаты годовалой малышке. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в комнате 15-месячной Хлои, сообщает Life.ru.

По данным The New York Post, Крис и Нина Кардинал нашли дочь бродящей в прихожей и решили посмотреть, как девочке удалось совершить "побег" из своей комнаты. Благо, всё запечатлели камеры видеонаблюдения. Оказалось, что сбежать Хлои помогли любимцы семьи, золотистые ретриверы Колби и Блю. Около 6 часов утра собаки открыли дверь в комнату малышки и разбудили её, словно прося их покормить.

Домашние питомцы то подбегали к кроватке, то выбегали из комнаты, словно звали малышку за собой. В итоге девочка слезла с кровати и выбежала из комнаты вслед за ретриверами.

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