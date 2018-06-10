Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В США собаки помогли годовалой малышке устроить побег

Родители нашли дочь бродящей в прихожей и решили посмотреть, как девочке удалось открыть дверь?

Фото : glavred.info10 июня 2018, 07:29

В США собаки "организовали" побег из комнаты годовалой малышке. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в комнате 15-месячной Хлои, сообщает Life.ru.

По данным The New York Post, Крис и Нина Кардинал нашли дочь бродящей в прихожей и решили посмотреть, как девочке удалось совершить "побег" из своей комнаты. Благо, всё запечатлели камеры видеонаблюдения. Оказалось, что сбежать Хлои помогли любимцы семьи, золотистые ретриверы Колби и Блю. Около 6 часов утра собаки открыли дверь в комнату малышки и разбудили её, словно прося их покормить.

Домашние питомцы то подбегали к кроватке, то выбегали из комнаты, словно звали малышку за собой. В итоге девочка слезла с кровати и выбежала из комнаты вслед за ретриверами.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты