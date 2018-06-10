Велоклуб Астана стал 20-м на первом этапе Тура Швейцарии
10 июня 2018, 07:43
Трасса первого этапа составляет 18.3 километров.
Сегодня командной «разделкой» стартовала многодневная велогонка «Тур Швейцарии», сообщает SportsKZ.
Лучший результат гонки показала команда ВМС, гонщики «Sunweb» стали вторыми, «Quick-Step Floors» замкнула тройку лидеров.
«Астана» завершила гонку 20-й.
«Тур Швейцарии». Первый этап
Frauenfeld — Frauenfeld. 18.3 километров
1. ВМС — 20:18
2. «Sunweb» — +0:20
3. «Quick-Step Floors» — +0:27
20. «Астана» — +1:18.
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