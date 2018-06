В Циндао стартует саммит лидеров стран ШОС

Саммит лидеров стран-участниц ШОС начался в китайском городе Циндао, сообщает zakon.kz.

Накануне на саммит прибыл Нурсултан Назарбаев.

Впервые миру представлен новый состав "шанхайской восьмерки". В Циндао собрались руководители восьми стран-членов ШОС и четырех государств-наблюдателей. После присоединения Индии и Пакистана численность участников увеличилась, расширив политическое и рыночное пространство.

Это первое заседание Совета после присоединения к организации новых членов. Главы государств обсудят вопросы региональной безопасности и будут вместе искать пути решения новых вызовов и угроз.

Лидер Китая Си Цзиньпин приветствовал глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества, они приняли участие в церемонии фотографирования.

Во второй половине дня состоится церемония подписания документов организации.

Главы государств примут 20 документов. Затронуты все аспекты международной повестки дня. Итоговым политическим документом сегодняшней встречи станет Циндаоская декларация.

Также ожидается, что главы стран ШОС должны утвердить нового Генерального секретаря организации на ближайшие три года. Кроме того, будет принята программа реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на ближайшие пять лет в связи с завершением предыдущей пятилетней программы.

Особое внимание будет уделено вопросам сотрудничества в области науки, образования, туризма и культуры. Будет подписан меморандум о совместной работе в ЮНЕСКО.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит в рамках встречи с докладом. После чего ожидается итоговая пресс-конференция.

LIVE: President Xi Jinping welcomes leaders of other SCO member states in Qingdao, China. #SCO2018 https://t.co/jcOXySLUGP