Учительницу истории уволили из-за фото в купальнике

26-летняя жительница города в свободное от работы время училась в модельном агентстве.

Учитель истории омской школы № 7 была вынуждена уволиться под давлением руководства образовательного учреждения из-за выложенных в интернете фотографий в купальнике, сообщает ТАСС.

26-летняя жительница Омска, которая в свободное от работы время училась в модельном агентстве, сфотографировалась для рекламы магазина одежды. На снимках учительница позирует в закрытом купальнике.

"Учитель истории Виктория Попова своим поведением - распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта - нанесла урон имиджу школы, а самое главное - высокому званию педагогического работника. Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию", - сообщили в мэрии позицию школы.

В городской администрации отметили, что директор департамента образования мэрии Инна Елецкая встретится с уволенной учительницей и исполняющим обязанности директора школы и постарается прийти к решению, которое устроит все стороны.

Большая часть пользователей социальных сетей высказываются в поддержку уволенной учительницы. По их мнению, такие фотографии есть у абсолютно любой женщины. "В конце концов, она не в школу в таком виде ходит", - считает один из жителей Омска. В поддержку учительницы высказался и известный радиоведущий Сергей Стиллавин.

"Совершенно приличное и, можно сказать, художественное фото", - написал он на своей странице в Instagram.

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