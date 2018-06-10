Какая погода ждет казахстанцев в воскресенье

Туман на севере, буря на юге.

На большей территории Казахстана 10 июня по-прежнему сохраняется изменчивый характер погоды. Местами дожди. Лишь на северо-западе и юго-западе погода без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

В северной и юго-восточной половине республики возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами - шквал, возможен град.

В Алматинской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской области местами - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, шквал. В Жамбылской области возможен град.

В Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усилении ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град.

Ночью в Акмолинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара. В Мангистауской, на большей части Кызылординской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: Преимущественно ясно +26°

Погода в Астане: Преимущественно ясно +17°.

Прогноз погоды на 10 июня.

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