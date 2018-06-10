В Instagram теперь можно репостить "истории"

Нововведение касается только публичных аккаунтов.

У пользователей Instagram, упомянутых в "истории", появилась возможность сделать репост фотографии или видео, в которым они были отмечены. Как сообщается в блоге сервиса, при отметке в Stories пользователи получат личное сообщение от человека, сделавшего пост, и смогут поделиться им в собственной "истории", сообщает Вести.ru.

Новая функция включена в 48-й версии клиента, доступной для скачивания из Google Play и App Store. В репостах имя человека, разместившего первоначальную "историю", будет указано в самом верху. Нововведение касается только публичных аккаунтов.

Ожидается также, что скоро Instagram разрешит пользователям выкладывать видео продолжительностью до часа. Сейчас накладываемый на один ролик лимит составляет минуту, на "истории", исчезающие спустя сутки, — 15 секунд.

По собственной статистике Instagram на ноябрь прошлого года, "историями" ежедневно пользуются свыше 300 миллионов человек. Аудитория самого сервиса насчитывает более 800 миллионов пользователей.

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