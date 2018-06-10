В Алматы отмечают международный день зоопарков

В зоопарке продолжается масштабная реконструкция.

В Алматинском зоопарке отмечают Международный день зоопарков и встречают новых обитателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый известный в истории зоопарк - «парк познания» - открылся в 1150 году в Китае. Он был собственностью китайского императора. В зоопарке жили диковинные животные, птицы и рыбы. 10 июня 1793 года в Париже был открыт первый в истории публичный зоопарк, и парижане получили прекрасную возможность смотреть на дикую природу в городских условиях.

В мире существует около 1500 зоопарков. В это число входит и Алматинский зоопарк. Как сообщили в зоопарке, ежегодное посещение составляет более 500 тысяч в год.

В 2017 году около 700 тысяч человек, а в первые 5 месяцев этого года зоопарк посетили более 200 тысяч человек. В зоопарке около 360 видов животных и около 4 тысяч голов различных животных, начиная от рыб и заканчивая такими крупными животными, как слоны, носороги и жирафы. В конце мая Алматинский зоопарк получил в дар от Парижского зоопарка 4 мадагаскарских удава, 4 фазанов тропаганов, 5 сов сипух. Также от частного лица поступила юная самка льва Лилия (возраст 5-6 месяцев), ее поместили в один вольер со львенком Арси, которому уже 9 месяцев, его также принесли в зоопарк частные лица. Пока с ними еще можно играть, что и делают сотрудники секции хищников.

За этот год в зоопарк поступили лемуры из Чехии, львенок Лилия, бегемотиха Шарлота из Франции, а также молодой самец косули. Помимо этого в Алматинском зоопарке есть и приплод: жеребята пони и жеребенок зебры, 4 сайгачат, птенец черного лебедя, филины, белоплечие орланы. Ожидается и приплод от других животных.

Напомним, в зоопарке продолжается масштабная реконструкция, строятся новые вольеры, ремонтируются зимние дома для животных.

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