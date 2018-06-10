Бибигуль Актан работает каскадером в фильме "Томирис"

Бибигуль написала об этом в Instagram.

Актриса Бибигуль Актан снимается в фильме "Томирис" в качестве каскадера, сообщает zakon.kz.

Об этом она написала в социальных сетях.

"Дорогие друзья! Я участвую в проекте "Томирис", как каскадер! Очень горжусь тем, что меня взяли в великолепную команду. Делюсь с вами фотографиями со съемок. Я костюме Сарданы - дублирую предводительницу Амазонок", - написала Бибигуль в Instagram.

Бибигуль Актан – российская актриса казахского происхождения. В 1992 году, когда Бибигуль было всего 9 месяцев, её семья перебралась в Москву. Закончила актёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Соловьева). Часто снимается в российских фильмах и сериалах, а также рекламных роликах.

В сентябре 2013 года вышла замуж за Ивана Бурмистрова, через год супруги развелись.

В 2014 году была признана самой красивой казашкой России.

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