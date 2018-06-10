Елизавета II раздала голливудским звездам титулы

Королева отметила Киру Найтли, Тома Харди и Эмму Томпсон.

Более тысячи британцев по распоряжению королевы Великобритании Елизаветы II удостоены рыцарского Ордена Британской империи, вручение которого приурочено к празднованию официального дня рождения главы Соединенного Королевства. Основные торжества по случаю 92-летия британского монарха проводятся в субботу в Лондоне, сообщает ТАСС.

Актриса Кира Найтли стала офицером ордена за заслуги в драматическом искусстве и благотворительную деятельность. Ее коллега Том Харди получил более высокий класс награды, став ее командором. Обладательница двух премий "Оскар" актриса и сценарист Эмма Томпсон получила титул дамы Британской империи.

Кроме того, распоряжением королевы Великобритании рыцарями Большого креста (наивысшего класса ордена) стали бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш, экс-глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, а также лауреат Букеровской и Нобелевской премий британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Офицерами ордена среди спортсменов стали чемпион мира по боксу по четырем престижнейшим версиям Энтони Джошуа, футболист "Борнмута" и бывший игрок сборной Англии Джермейн Дефо.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V, который приходится дедом нынешней королеве Елизаветы II.

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