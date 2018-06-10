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Назарбаев - Нужно прокладывать новые маршруты через государства ШОС

В качестве примера Президент привел такие идеи, как реализация евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин.

Фото : Эксперт10 июня 2018, 10:54

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил максимально эффективно использовать пространство и территорию стран-членов ШОС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаю рассмотреть возможность создания площадки по обмену опытом в сфере цифровизации и новых технологий. Качественному экономическому прорыву ШОС могут способствовать инфраструктурные мегапроекты - обеспечить мощный мультиколлективный эффект, позволить задействовать научный и финансовый потенциал, трудоустроить большое количество специалистов из государств-членов ШОС», - сказал Глава государства на саммите ШОС в Китае.

В качестве примера Президент привел такие идеи, как реализация евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин.

«Подобные маршруты могли бы провести и через другие государства-члены ШОС, и это очень важно для нашей организации. Осуществление данного проекта объединит перспективный формат взаимодействия ШОС, Евразийского экономического союза, надеюсь, в будущем и Европейского союза», - объявил Н. Назарбаев.

Он отметил, что в следующем месяце запланирован запуск Международного финансового центра «Астана», который будет работать на месте ЭКСПО-2017. Глава государства пригласил финансовые институты, бизнес-сообщество, деловые круги стран ШОС к использованию широких возможностей МФЦА.

«Динамично развивается культурно-гуманитарный, научный интеллект нашего взаимодействия. В этом плане отмечаю реализацию инициативы Международной академии наук Шелкового пути, озвученной мною в прошлом году на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине. Сегодня представители научных учреждений порядка 30 стран подписали учредительный документ по созданию данной академии, готовой заниматься научно-экспортным сопровождением проекта «Один пояс - один путь», - отметил Глава государства.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев на саммите ШОС озвучил предложение по переходу на национальные валюты при взаиморасчетах стран-членов ШОС.


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