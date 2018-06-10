Lady Sparta из Казахстана выйдет на ринг против Королевы Ацтеков

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова проведет свой следующий бой 7 июля в США, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Поединок «Леди Спарты» состоится в городе Корпус Кристи штата Техас. Соперницей казахстанки станет 25-летняя американка Селина Бариос по прозвищу «Королева Ацтеков». Селина дебютировала на профессиональном ринге в январе прошлого года. На счету американской спортсменки три победы, одна из которых нокаутом.

Предстоящий поединок Сатыбалдиновой и Бариос запланирован на восемь раундов в легком весе.

Напомним, что Аида «Lady Sparta» Сатыбалдинова провела на профи ринге четыре боя, в трех из которых одержала победы, а один свела вничью. В своем последнем поединке в Мексике казахстанка завоевала чемпионский титул WBF в легком весе.