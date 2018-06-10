Назарбаев – мировые конфликты рассматриваются нами с позиций политического регулирования

За короткий промежуток времени Астанинский переговорный процесс зарекомендовал себя как действенный инструмент на пути достижения всеобъемлющего мира в Сирии.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил позицию страны по крупным военным конфликтам мирового масштаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конфликты в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в других «горячих точках» рассматриваются нами с неизменных позиций необходимости политического регулирования. Казахстан привержен к экономически устойчивому и безопасному развитию Афганистана. В этом плане мы оказываем финансовое содействие Кабулу многие годы. Будучи принимающей стороной межсирийских переговоров в Астане, Казахстан продолжает внимательно следить за урегулированием процессов в Сирии», - сказал Глава государства на саммите ШОС в Китае.

Он подчеркнул, что за короткий промежуток времени Астанинский переговорный процесс при активной поддержке России, Турции и Ирана зарекомендовал себя в качестве действенного инструмента на пути достижения всеобъемлющего мира в Сирии.

«Казахстан выступает за достижение безъядерного статуса Корейского полуострова исключительно мирным путем. Наша страна последовательно поддерживала и вносила свой вклад в заключение Соглашения по Иранской ядерной программе. Поэтому мы абсолютно привержены к сохранению, дальнейшему неукоснительному выполнению совместного всеобъемлющего плана действий», - отметил Президент.

По словам Н. Назарбаева, Казахстан твердо придерживается принципов хартии ШОС, стремится к укреплению доверия, дружбы, добрососедства со странами организации.

«Все эти годы шанхайский дух является уникальным источником эффективной деятельности ШОС. Успешное председательство КНР еще более упрочило этот фундаментальный фактор. Надеемся на дальнейшее укрепление нашей организации во благо всех наших народов и государств. В заключение хотел бы пожелать будущему председательству Кыргызстана такой же плодотворной работы на этом посту», - завершил Глава государства свое выступление на саммите ШОС.

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