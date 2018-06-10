Конфликт в Актауском интернате для детей-инвалидов закончился отстранением директора
Причиной скандала стал внутренний конфликт между директором и сотрудниками интерната.
Фото : Instagram10 июня 2018, 13:56
Видео скандала с битьем посуды прокомментировал руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Куаныш Беришбаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Конфликт, по его словам, произошел в Центре оказания специальных социальных услуг №3 7 июня.
- В коллективе возник внутренний конфликт между директором и сотрудниками интерната. Приказом управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области создана комиссия. С понедельника начнется проверка. Директор учреждения временно отстранена от занимаемой должности. Будет ли она восстановлена в своей должности выяснится после решения комиссии, - отметил Куаныш Беришбаев.
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