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Конфликт в Актауском интернате для детей-инвалидов закончился отстранением директора

Причиной скандала стал внутренний конфликт между директором и сотрудниками интерната.

Фото : Instagram10 июня 2018, 13:56

Видео скандала с битьем посуды прокомментировал руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Куаныш Беришбаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Конфликт, по его словам, произошел в Центре оказания специальных социальных услуг №3 7 июня.

- В коллективе возник внутренний конфликт между директором и сотрудниками интерната. Приказом управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области создана комиссия. С понедельника начнется проверка. Директор учреждения временно отстранена от занимаемой должности. Будет ли она восстановлена в своей должности выяснится после решения комиссии, - отметил Куаныш Беришбаев.


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