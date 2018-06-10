Головкин с сыном поздравил российских триумфаторов НХЛ

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO в среднем весе Геннадий Головкин встретился с российскими звездами хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз". Боксер опубликовал совместное фото с триумфаторами НХЛ нынешнего сезона, выразив тем самым свои поздравления, сообщает корреспондент Vesti.kz.



На снимке, который Головкин выложил в свой Instagram, присутствуют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также брутальную компанию разбавил сын GGG - Вадим.





"Поздравляю, братцы, с победой! Отличный сезон!",- подписал снимок боксер.

Вместе с сыном GGG посетил и сам матч финальной серии, где "Вашингтон" одержал итоговую победу над "Вегас Голден Найтс". Они успели сделать совместное фото с Овечкиными и Кубком Стэнли.

Напомним, 8 июня состоялся пятый матч противостояния, прошедший на льду "рыцарей", который завершился со счетом 4:3 в пользу гостей. Таким образом, "Вашингтон" выиграл серию 4-1, а вместе с ней и первый в своей истории Кубок Стэнли.