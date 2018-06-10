У Казахстана на Кубке Президента первое «золото»

10 июня 2018, 14:47

Сания Султанкызы одолела Мизуки Хируту.

Казахстанская девушка-боксер Сания Султанкызы принесла нашей стране первую золотую медаль традиционного соревнования «Кубок Президента» в Астане, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

В финале веса до 57 кг Султанкызы по очкам одолела японку Мизуки Хируту.


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