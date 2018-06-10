У Казахстана на Кубке Президента первое «золото»
10 июня 2018, 14:47
Сания Султанкызы одолела Мизуки Хируту.
Казахстанская девушка-боксер Сания Султанкызы принесла нашей стране первую золотую медаль традиционного соревнования «Кубок Президента» в Астане, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
В финале веса до 57 кг Султанкызы по очкам одолела японку Мизуки Хируту.
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