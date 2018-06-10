Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7‍

Страны G7 чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам.

Саммит G7 завершился в канадском городе Ла Мальбе в Квебеке оглашением итогового коммюнике, однако президент США Дональд Трамп, досрочно покинувший встречу, уже успел поставить его итоги под сомнение, сообщает РИА Новости.

Разногласия по ключевым вопросам

Страны G7 чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов.

Так, США в одностороннем порядке вышли из Парижского соглашения по климату, договоренности по иранской ядерной программе, а также ввели пошлины на сталь и алюминий в том числе против Канады и своих европейских партнеров. Появился реальный риск, что лидеры впервые не смогут согласовать итоговое коммюнике саммита. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредили Трампа, что без уступок с его стороны по комплексу вопросов заключительное коммюнике они подписывать не будут.

Опасения, как казалось, не оправдались: финальный документ встречи все-таки был одобрен всеми членами группы. По крайней мере, на бумаге все сходится. "Мы, лидеры G7" — так начинается коммюнике.

Однако Дональд Трамп, находящийся в полете в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, уже после публикации официального документа заявил в своем микроблоге в Twitter, что "поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике".

Американского президента обидели "ложные", по его словам, высказывания канадского премьера Трюдо на итоговой пресс-конференции. Объяснения заявлений своего руководителя со стороны Белого дома пока не последовало.

Коммюнике

Согласно итоговому коммюнике, стороны договорились о "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и заявили о "важности борьбы с протекционизмом". Руководители стран призвали Иран воздержаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство"*.

Главы семи государств также пришли к согласию по будущему отношений с Москвой. "Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима", — говорится в документе.

Отношения Москвы и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом она не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

По итогам саммита G7 лидеры заявили о готовности "принять дополнительные ограничительные меры" против России. "Группа семи" также поддержала Великобританию в том, что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва. Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Лидеры "семерки" договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда "это в наших интересах".

Стало известно место следующего саммита "семерки": в будущем году лидеры соберутся во французском курортном городе Биарриц.

Следующая остановка — Сингапур

Трамп опоздал, но все-таки пришел на сессию G7, посвященную гендерному равенству. А вот дискуссию по мерам защиты окружающей среды американский президент пропустил: ему предстоял долгий перелет в Сингапур, где 12 июня должна состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, в вопросе о переговорах с северокорейским руководителем Трамп получил всеобщую поддержку. Однако, возможно, это не единственная причина, по которой он проигнорировал природоохранную сессию. Президент известен своим скептическим отношением к проблеме глобального изменения климата, год назад США в одностороннем порядке вышли из Парижского климатического соглашения, которое подписали почти все государства мира.

В любом случае теперь внимание мирового сообщества переносится в Сингапур. Трамп сообщил, что ему понадобится лишь "минута", чтобы определить серьезность намерений лидера КНДР Ким Чен Ына.

"И если этого не произойдет, я не буду тратить свое время и не хочу тратить его", — подчеркнул американский президент.

С Россией или без?

Накануне вылета в Канаду Трамп вновь всех удивил: он предложил вернуть Россию в объединение, тем самым восстановив формат G8. "Думаю, это было бы хорошо для мира, для России, для США, для всех стран G7. Думаю, что G8 была бы лучше, и возвращение России было бы хорошо. Мы ищем мира во всем мире, а не играем в игры", — объяснил американский лидер.

Россию исключили из группы в 2014 году из-за "аннексии Крыма" и "дестабилизации ситуации на Украине". Идею позвать Россию обратно с учетом ее "центральной роли в самых деликатных геополитических делах" открыто поддержал и новый итальянский премьер Джузеппе Конте. Возможно, в ряду сторонников G8 был кто-то еще: по словам самого Трампа, "некоторым людям" нравится эта идея.

Тем не менее открыто в этом больше не признался никто: в публичных заявлениях остальные члены группы к предложению Трампа отнеслись настороженно. По словам британского премьера Терезы Мэй, Москва для воссоединения с "семеркой" должна "изменить свое поведение". Президент Франции Эммануэль Макрон высказался более конкретно: в качестве условия возвращения России в "клуб" он назвал "выполнение Минских соглашений".

Сама Россия в группу "семи" не очень-то стремится. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва хотела бы сосредоточиться на работе в G20. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "перспективным форматом" остается "двадцатка". Замглавы МИД Сергей Рябков назвал формат G7 "выдыхающимся", из "прошлого". Аналогичного мнения придерживаются и в экспертном сообществе.

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