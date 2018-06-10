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Штормовое предупреждение объявлено в двух регионах Казахстана

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются гроза, шквал и град.

Фото : из открытых источников10 июня 2018, 16:08

В понедельник, 11 июня, казахстанские синоптики дали штормовое предупреждение для двух областей страны, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области утром и днем местами ожидается ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, гроза, шквал, возможен град. Вероятность шторма 80-85%.

В Северо-Казахстанской области ожидают ветер со скоростью 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 23-28 м/с. Днем возможна гроза, шквал, град.


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