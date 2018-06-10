Ибрагимов принес победу Казахстану на Кубке Президента в Астане

В финале веса до 64 кг наш соотечественник по очкам одолел узбека Икболжона Холдарова.

Казахстанец Бекдаулет Ибрагимов стал победителем традиционного международного турнира «Кубок Президента» в Астане, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В финале веса до 64 кг наш соотечественник по очкам одолел узбека Икболжона Холдарова.

Впереди еще второй финал микроматча Казахстан - Узбекистан между Беком Нурмаганбетом и Бектемиром Меликузиевым.

Напомним, что лучшим в весе до 56 кг стал чемпион мира Кайрат Ералиев.