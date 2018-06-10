В разбившемся в Польше самолете летел украинский депутат
Легкомоторный самолет, зарегистрированный на Украине, разбился в Жешуве, три человека пострадали.
Фото : CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолет10 июня 2018, 16:13
Депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" пострадал в результате авиакатастрофы в польском Жешуве, он находится в больнице, сообщил его коллега, депутат Игорь Мосийчук. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне телеканал TVN24 сообщил, что легкомоторный самолет, зарегистрированный на Украине, разбился в Жешуве, три человека пострадали.
"В польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега народный депутат от "Радикальной партии" Олега Ляшко — Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.
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