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В разбившемся в Польше самолете летел украинский депутат

Легкомоторный самолет, зарегистрированный на Украине, разбился в Жешуве, три человека пострадали.

Фото : CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолет10 июня 2018, 16:13

Депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" пострадал в результате авиакатастрофы в польском Жешуве, он находится в больнице, сообщил его коллега, депутат Игорь Мосийчук. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне телеканал TVN24 сообщил, что легкомоторный самолет, зарегистрированный на Украине, разбился в Жешуве, три человека пострадали.

"В польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега народный депутат от "Радикальной партии" Олега Ляшко — Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.


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