Следующий саммит ШОС пройдет в Кыргызстане
Очередное заседание будет проведено в 2019 году.
Фото : © РИА Новости / пресс-служба Президента РФ10 июня 2018, 16:16
Саммит лидеров стран ШОС в 2019 году пройдет в Кыргызской Республике, сообщает РИА Новости.
"Председательство в организации на предстоящий период переходит к Кыргызской Республике. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2019 году состоится в Кыргызской Республике", — говорится в информационном сообщении по итогам заседания лидеров.
Напомним, сегодня, 10 июня, в китайском городе Циндао состоялся саммит ШОС, в ходе которого были достигнуты соглашения между странами - участниками. Также была подписана Циндаоская декларация.
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