Обязательные требования к детским игрушкам обсудили в городе Алматы

7 июня 2018 года в Департаменте Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы обсудили обязательные требования к современным игрушкам для детей.

Согласно технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек», к игрушкам предъявляются множество требований безопасности: химическая, механическая, гигиеническая, электрическая и другие.

Для определения степени опасности игрушки по каждому из критериев проводятся испытания аккредитованными испытательными лабораториями и в случае соответствия продукции требованиям технического регламента, орган по подтверждению соответствия выдает заявителю сертификат соответствия. В этой связи, при покупке игрушки покупателю необходимо требовать предоставить документ, подтверждающий безопасность игрушки, то есть сертификат соответствия.

Кроме того, при покупке игрушек необходимо помнить и обращать внимание на следующие важные моменты. Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья детей, и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие риска: обусловленного конструкцией игрушки; обусловленного применяемыми материалами.

Риск при использовании игрушек должен соотноситься с возрастными особенностями детей.

Также необходимо отметить, что любая игрушка должна быть маркирована на государственном и русском языках. Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации. Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование игрушки; наименование страны, где изготовлена игрушка; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; товарный знак изготовителя (при наличии); минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, обозначающая возраст ребенка; основной конструкционный материал (для детей до 3 лет); способы ухода за игрушкой (при необходимости); дата изготовления (месяц, год); срок службы или срок годности (при их установлении); условия хранения (при необходимости).

На территории Таможенного союза игрушки подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации.

В этой связи, игрушки прошедшие подтверждение соответствия, могут обезопасить от причинения вреда здоровью Ваших детей.

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться в ДКТРМ по г.Алматы по телефонам: 303-88-52, 243-10-87, e-mail: ktrm_almaty@mail.ru.

Алматы қаласында ойыншықтарға қойылатын міндетті талаптар талқыланды

2018 жылдың 7 маусымында Техникалық реттеу және метрология Комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінде балаларға арналған ойыншықтарға қойылатын міндетті талаптар талқыланды.

«Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес, ойыншықтарға қауіпсіздік талаптарының: химиялық, механикалық, гигиеналық, электрлік және басқа да бірқатар қауіпсіздік талаптарына бағынады.

Әрбір критерий бойынша қауіпті ойыншықтардың дәрежесін анықтау үшін аккредиттелген сынақ зертханалары тексереді және өнімнің техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігі жағдайында сәйкестікті бағалау жөніндегі орган өтініш берушінің сәйкестік сертификатын береді. Осыған байланысты, ойыншық сатып алған кезде сатып алушы ойыншықтың қауіпсіздігін растайтын құжатты, яғни сәйкестік сертификатын ұсынуы керек.

Сонымен қатар, ойыншықтарды сатып алғанда, келесі маңызды сәттерді еске сақтап назар аудару қажет. Ойыншықтың мақсаты мен мақсаттарында пайдаланылған кезде балалардың өмірі мен денсаулығына, және оларға қарайтын адамдарға қауіп төндірмейтін етіп жобалануы және жасалуы керек, және тәуекелі болмауы керек: ойыншықтың конструциясы; пайдаланылған материалдары. Ойыншықтарды пайдалану қаупі балалардың жас ерекшелігіне байланысты болуы керек.

Кез-келген ойыншықтың мемлекеттік және орыс тілдерінде белгіленуі керек екенін атап өткен жөн. Ойыншықтардың таңбалануы сенімді, тексеруге болатын, анық, оңай оқылатын және тексеру және сәйкестендіру үшін қол жетімді болуы керек. Таңбалауда мынадай ақпарат болуы тиіс: ойыншықтың атауы; ойыншық жасалатын елдің атауы; өндірушінің атауы (атауы) және орналасқан жері (импорттаушы-уәкілетті тұлға), импортер, олармен байланыс үшін ақпарат; өндірушінің тауар белгісі (бар болса); Ойыншық немесе баланың жасы ең төменгі жасы; негізгі құрылымдық материал (3 жасқа дейінгі балалар үшін); ойыншыққа күтім жасау тәсілдері (қажет болған жағдайда); дайындаған күн (ай, жыл); қызмет ету мерзімі немесе жарамдылық мерзімі (белгіленген болса); сақтау шарттары (қажет болған жағдайда).

Кеден одағының аумағында ойыншықтар сертификаттау түрінде міндетті расталуы тиіс.

Осыған байланысты, сәйкестікті растаудан өткен ойыншықтар Сіздің балалардың денсаулығына зиян келтіре алмайды.

Егер Сізде сұрақтар туындаған жағдайда, ТРМК Алматы қаласы бойынша Департаменті телефонына хабарласуға болады: 303-88-52, 243-10-87, e-mail: ktrm_almaty@mail.ru.