Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лидеры ШОС призвали сделать управление интернетом международным

Управленческая структура ключевых ресурсов Интернета должна быть интернациональной, более представительной и демократичной, говорится в декларации.

Фото : © РИА Новости / Алексей Дружинин10 июня 2018, 16:23

Главы государств членов ШОС по итогам саммита призвали сделать управление ключевыми ресурсами интернета интернациональным и демократичным. Об этом сообщает РИА Новости.

"Государства-члены исходят из необходимости равного участия всех государств в развитии и управлении Интернетом. Управленческая структура ключевых ресурсов Интернета должна быть интернациональной, более представительной и демократичной", — говорится в совместной декларации лидеров, принятой ими по итогам саммита ШОС.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты