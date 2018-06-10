Лидеры ШОС призвали сделать управление интернетом международным

Управленческая структура ключевых ресурсов Интернета должна быть интернациональной, более представительной и демократичной, говорится в декларации.

Главы государств членов ШОС по итогам саммита призвали сделать управление ключевыми ресурсами интернета интернациональным и демократичным. Об этом сообщает РИА Новости.

"Государства-члены исходят из необходимости равного участия всех государств в развитии и управлении Интернетом. Управленческая структура ключевых ресурсов Интернета должна быть интернациональной, более представительной и демократичной", — говорится в совместной декларации лидеров, принятой ими по итогам саммита ШОС.

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