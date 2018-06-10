В Риддере директор школы придумала несложный способ обогатиться

Женщина выписала поощрение для себя на имя бухгалтера.

В акимате Риддера в ВКО организовали собрание директоров городских школ, детсадов и организаций дополнительного образования, чтобы рассказать о том, какую финансовую махинацию провернула директор одной из местных школ. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание YK-news.kz.

Приглашенным зачитали представление следственного управления областной антикоррупционной службы. Выяснилось, что в конце мая 2017 года аким города распорядился премировать бюджетников в честь дня рождения Астаны. На основании распоряжения градоначальника руководители организаций образования сформировали приказы о премировании своих коллективов.

Так же поступила и директор школы № 3 Алия Баянбаева, не забыв включить в список и свое имя. Однако наличие дисциплинарных наказаний лишало женщину права на премию. Тогда школьный директор придумала, как забрать причитающееся в обход формальностей.

— Желая все же быть премированной, Алия Баянбаева решила издать приказ о премировании главного бухгалтера школы, при этом начислив ей денежные средства в сумме 183 тысячи тенге, чтобы после перечисления часть вернуть себе, — говорится в представлении антикоррупционной службы.

Бухгалтер спорить с начальницей не стала и в июне получила на свой зарплатный счет 148 тысяч 500 тенге — такой стала сумма премии за вычетом налогов. Большую часть отдала директору.

— Являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, в чьи обязанности входило соблюдение принципов законности, Алия Баянбаева в своем рабочем кабинете лично получила от бухгалтера 76 700 тенге, — сообщается в материалах следственного отдела. — Указанный факт подтвержден в ходе проведения гласных и негласных следственных действий, специальных оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело в отношении директора школы прекращено. Однако педагогу все же грозит наказание. В настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении Алии Баянбаевой к дисциплинарной ответственности. Сама же педагог тем временем ушла на больничный.

После выхода с больничного в отношении директора школы будут приниматься меры, сообщили в акимате.

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