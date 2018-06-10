Польский футболист одним ударом спас журналистку
Паздан отбил падавшую стойку.
Фото : Скриншот с видео10 июня 2018, 16:48
Польскому футболисту, члену национальной сборной на чемпионате мира Михаилу Паздану во время интервью пришлось показать свои спортивные навыки. Он ногой отбил стойку с освещением, которая падала на журналистку. Видео опубликовал канал на Youtube TVP Sport, передает Life.ru.
"Паздан не только защитник национальной сборной, но и защитник красивых женщин. Хороший знак перед чемпионатом", – прокомментировал видео один из польских болельщиков.
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