Польский футболист одним ударом спас журналистку

Паздан отбил падавшую стойку.

Польскому футболисту, члену национальной сборной на чемпионате мира Михаилу Паздану во время интервью пришлось показать свои спортивные навыки. Он ногой отбил стойку с освещением, которая падала на журналистку. Видео опубликовал канал на Youtube TVP Sport, передает Life.ru.

"Паздан не только защитник национальной сборной, но и защитник красивых женщин. Хороший знак перед чемпионатом", – прокомментировал видео один из польских болельщиков.

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