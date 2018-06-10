Назарбаев встретился с премьером Индии

Только за прошлый год товарооборот между Индией и Казахстаном вырос на 53% и достиг 1 млрд долларов.

10 июня в городе Циндао, КНР, состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства указал на поступательный характер развития отношений между двумя странами и поздравил Премьер-министра Индии с полноправным вступлением его страны в состав Шанхайской организации сотрудничества. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан с самого начала всецело поддерживал Индию в этом вопросе.

- Я хочу поблагодарить Вас за то, что в прошлом году Вы лично поддержали нас и прибыли в Астану на специализированную выставку «ЭКСПО-2017», чем способствовали повышению международного внимания к этому мероприятию, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что в результате реализации достигнутых договоренностей только за прошлый год товарооборот между Индией и Казахстаном вырос на 53% и достиг 1 млрд долларов.

- В настоящее время между двумя странами активно развивается сотрудничество в космической сфере, фармацевтике, военно-техническом секторе, а также других областях. Нам необходимо продолжать работать в этом направлении, - сказал Президент Казахстана

В свою очередь Премьер-министр Индии поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку избрания представителя Индии в состав Международного суда ООН и отметил, что многогранное сотрудничество между двумя странами успешно развивается и укрепляется.

- Я хочу поздравить Вас по случаю 20-летия основания столицы Казахстана - Астаны, а также выразить свои добрые пожелания в связи с открытием Международного финансового центра «Астана», - сказал Премьер-министр Индии.

В завершение встречи Нарендра Моди подчеркнул, что Казахстан является одним из самых крупных торговых партнеров Индии в Центральной Азии, и выразил заинтересованность индийской стороны в реализации проектов в рамках программы «Цифровой Казахстан». Премьер-министр Индии также обратился с просьбой к казахстанской стороне присоединиться к Международному Солнечному Альянсу (МСА).

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