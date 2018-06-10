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Европейское интернет-издание опубликовало статью об Астане

Статья называется «Высокая оценка Астаны, как «столицы Центральной Азии».

Фото : Скриншот с видео10 июня 2018, 17:13

Европейское интернет-издание «Евроактив» опубликовало статью, посвященную столице Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Статья называется «Высокая оценка Астаны, как «столицы Центральной Азии».

Автор публикации пишет: «Астана была представлена миру как новая столица Казахстана 10 июня 1998 года. За 20 лет город невероятно быстро развился, став площадкой для международных переговоров».

В статье указывается, что Астана не похожа ни на один другой город на Земле. Кроме того, по мнению автора, наша столица обладает большими возможностями для бизнеса, так как Казахстан постепенно становится крупнейшим бизнес-игроком в регионе.


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