Президент Монголии рассказал Назарбаеву о планах построить новый город

Встреча лидеров двух стран состоялась в ходе саммита ШОС в Циндао.

10 июня в Китае в рамках саммита ШОС состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с лидером Монголии Халтмаагийн Баттулгой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Халтмаагийн Баттулгу с победой на президентских выборах и выразил готовность казахстанской стороны развивать сотрудничество по всем направлениям.

- В текущем году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Монголией. Данный документ играет важную роль в последовательном развитии отношений между нашими странами, имеющих многовековые традиции дружбы и добрососедства, - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Халтмаагийн Баттулга поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поздравления с избранием на пост Президента Монголии, а также по случаю его дня рождения.

- Я внимательно наблюдаю за Вашей работой и знаю, что Вы создали новую столицу – город Астана. Я много изучал опыт работы Казахстана еще в бытность министром строительства Монголии. Мы также изучаем возможность строительства неподалеку от нашей столицы Улан-Батора города Майтар,- сказал Президент Монголии.

В завершение Глава государства отметил, что, прежде всего, необходимо поднять на новый уровень развитие сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнул, что Казахстан поддерживает стремление Монголии участвовать в работе Шанхайской организации сотрудничества.

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