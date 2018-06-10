Продавцы вернули счастливчику забытый им лотерейный билет с выигрышем в $1 млн

Своим поступком работники небольшого магазинчика на заправке в Канзасе доказали, что в мире ещё остались честные и добропорядочные люди.

Удивительный случай, который достоин внимания, произошёл в городе Салина, Канзас. Один из местных жителей купил в небольшом магазинчике на заправке три билета мгновенной лотереи. Два из них он проверил сразу, а третий случайно забыл на прилавке. Его обнаружил продавец магазина Энди Патель, который стёр защитный слой и обнаружил там выигрыш в $1 млн.

Вместо того чтобы присвоить счастливый билет себе, Энди пытался догнать забывчивого покупателя, но тот уже уехал. Тогда мужчина позвонил сыну хозяев магазина Калу и рассказал о своей находке, описав внешность покупателя. Кал сразу понял, о ком идёт речь, и сам отправился к счастливчику. Покупателем оказался их постоянный клиент.

Застать растеряшу с первого раза не удалось, поэтому Кал вернулся в магазин. Спустя некоторое время он увидел своего покупателя в машине и кинулся к нему.

"Я побежал к нему и показал его билет. Когда он узнал, что выиграл, — его прямо затрясло. Он не мог в это поверить", - рассказал Кал.

По словам Кала и Энди, они нисколько не расстроились, что вернули заветный билет хозяину, вместо того чтобы забрать крупный выигрыш себе.

"Когда ты делаешь добро — оно возвращается и помогает тебе. А когда ты делаешь что-то плохое, потом тебя это преследует", - считают Кал и Энди Патель.

Одна из местных юридических фирм была потрясена поступком продавца и в качестве благодарности выписала ему чек на $1200. Хотя многие, кто слышал об этом удивительном случае, говорят, что они могли бы забрать билет себе. Ведь об этом всё равно никто бы никогда не узнал, если бы только сами не проболтались.

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