Twitter ограничил доступ миллионов пользователей к соцсети

Официальное приложение Twiiter с 1 июня этого года перестало работать на смартфонах с операционной системой Windows Phone 8.1.

Официальное приложение Twiiter с 1 июня этого года перестало работать на смартфонах с операционной системой Windows Phone 8.1. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на портал MSPowerUser.

При этом ранее разработчики сообщали, что приложение популярного микроблога перестанет поддерживаться на гаджетах с другой системой — Windows 10 Mobile.

Кроме того, пользователи смартфонов на данной платформе не могут использовать новый сервис Twitter Lite. При заходе в него происходит перенаправление на старую версию мобильного сайта микроблога, где нельзя публиковать твиты.

Доля мобильных устройств с операционной системой Windows на рынке составляет менее одного процента, но в мире используется несколько миллиардов смартфонов — и доступ к Twitter оказался ограничен для миллионов пользователей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!