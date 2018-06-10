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Трамп прибыл в гостиницу в Сингапуре

Опубликованы фотографии, на которых видно, как кортеж Трампа едет по шоссе на пути к отелю.

Фото : © AFP 2018 / Nicholas Yeo10 июня 2018, 19:48

Президент США Дональд Трамп прибыл в гостиницу "Шангри-Ла", где он будет проживать во время проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Straits Times.

Издание опубликовало фотографии, на которых видно, как кортеж Трампа едет по шоссе на пути к отелю.

Ранее сообщалось, что самолет Трампа сел на военной базе Пайя Лебар (Paya Lebar) в Сингапуре. В гостинице "Шангри-Ла" уже приняты меры безопасности: установлены пропускные пункты, выставлены охрана и ограждения. На время прибытия и отъезда президента полиция перекрывает дороги в прилегающих кварталах.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР запланирован на 12 июня в Сингапуре. Встреча должна состояться в гостинице Capella на острове Сентоса. Подписания каких-либо документов не ожидается, по словам американского лидера, целью встречи будет "запустить процесс".

Ранее в воскресенье в Сингапур прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын, который уже провел встречи с главой МИД и премьер-министром Сингапура.


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