Трамп прибыл в гостиницу в Сингапуре

Опубликованы фотографии, на которых видно, как кортеж Трампа едет по шоссе на пути к отелю.

Президент США Дональд Трамп прибыл в гостиницу "Шангри-Ла", где он будет проживать во время проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Straits Times.

Издание опубликовало фотографии, на которых видно, как кортеж Трампа едет по шоссе на пути к отелю.

Ранее сообщалось, что самолет Трампа сел на военной базе Пайя Лебар (Paya Lebar) в Сингапуре. В гостинице "Шангри-Ла" уже приняты меры безопасности: установлены пропускные пункты, выставлены охрана и ограждения. На время прибытия и отъезда президента полиция перекрывает дороги в прилегающих кварталах.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР запланирован на 12 июня в Сингапуре. Встреча должна состояться в гостинице Capella на острове Сентоса. Подписания каких-либо документов не ожидается, по словам американского лидера, целью встречи будет "запустить процесс".

Ранее в воскресенье в Сингапур прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын, который уже провел встречи с главой МИД и премьер-министром Сингапура.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!