Мне нет покоя, пока эти переговоры не пройдут - Назарбаев

Президент Казахстана поделился секретом ведения переговоров.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился секретом, как ему удается вести переговоры в нужном для страны русле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне легко, потому что у меня большой опыт в этом деле. Я смотрю, дошло до того, что мне приносят эти бумаги, я с первой страницы уже понимаю, что там написано. Сколько уже было переговоров», - отметил Глава государства во время беседы с журналистами.

Президент подчеркнул, что в процессе переговоров очень важно доверие обеих сторон.

«Между Казахстаном и Китаем сложились настолько доверительные отношения, он столько приятных слов сказал в адрес Казахстана, меня, даже в общих переговорах старшим братом назвал. О чем это говорит? О том, что есть доверие, а когда есть доверие, то все вопросы решаются. Но в любом случае, нужно учитывать интересы своей страны и той страны. Если чуть-чуть лучше сделал - молодец, а если сделал так как обеим выгодно, тоже хорошо», - сказал он.

По его словам, при подготовке переговоров важен каждый нюанс, и Глава государства может запросить у своих сотрудников необходимую информацию в любое время суток.

«Переговоры всегда трудные, я тщательно готовлюсь к переговорам. Мне нет покоя, пока эти переговоры не пройдут, ни днем, ни ночью. Весь мой аппарат стоит на ногах и днем, и ночью. Я могу в любой момент исправить и потребовать новые данные, чтобы доказать», - сказал президент.

«Этот процесс очень трудный, требующий знаний, до мелочей. Это моя ответственность, на меня это возложено нашим народом. Кроме меня никто это не сделает. Процесс сложный, требующий знаний и знаний предмета разговора до мелочей и проведения своей линии», - добавил Н. Назарбаев.

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