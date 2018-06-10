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Кортеж Ким Чен Ына сняли на видео в Сингапуре

Ким Чен Ын и Дональд Трамп должны провести в Сингапуре встречу, за которой следит все мировое сообщество.

Фото : comments.ua10 июня 2018, 20:32

Кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына, который прибыл в воскресенье в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом, попал на видео, передает РИА Новости.

В Сети появилось несколько видеороликов, на которых запечатлены автомобили с северокорейскими флагами.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР запланирован на 12 июня в Сингапуре. Стороны не планируют подписания документов. По словам американского лидера, целью встречи будет "запустить процесс". Стоимость проведения саммита оценивается в 20 миллионов долларов.

В воскресенье с Ким Чен Ыном уже встретился министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. В Twitter он написал, что "поприветствовал" северокорейского лидера, и опубликовал фото момента рукопожатия.


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