Кортеж Ким Чен Ына сняли на видео в Сингапуре

Кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына, который прибыл в воскресенье в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом, попал на видео, передает РИА Новости.

В Сети появилось несколько видеороликов, на которых запечатлены автомобили с северокорейскими флагами.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР запланирован на 12 июня в Сингапуре. Стороны не планируют подписания документов. По словам американского лидера, целью встречи будет "запустить процесс". Стоимость проведения саммита оценивается в 20 миллионов долларов.

В воскресенье с Ким Чен Ыном уже встретился министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. В Twitter он написал, что "поприветствовал" северокорейского лидера, и опубликовал фото момента рукопожатия.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx