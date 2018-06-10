Тренер Головкина озвучил дату возможного боя с «Канело»

Тренер чемпиона WBA Super, WBC и IBO Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абель Санчес прокомментировал наиболее вероятную дату рематча с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) и альтернативные варианты на тот случай, если их второй бой не состоится, сообщает Sports.kz.

— Если вопрос [разделения доходов] будет решен, Геннадий будет драться 15 сентября. Если нет — в августе или сентябре. Он определенно хочет драться, и я тоже хочу, чтобы он подрался еще два раза в этом году. Все хотят, чтобы этот бой [с «Канело»] состоялся. Чем больше о нем говорят, тем больше вероятность, что он будет, — заявил Санчес.

Команды «Канело» и Головкина ведут переговоры, однако пока не могут найти компромисс в финансовом вопросе: команда мексиканца настаивает на разделении доходов 65/35 в свою пользу (по информации некоторых СМИ, возможно, рассмотрит вариант 60/40), а GGG предлагает «Канело» 55%, забирая себе 45%.