Невиновный, который провёл в тюрьме 25 лет за изнасилование, получит $10 млн

В 2016 году отсидевший полжизни Энтони Райт наконец смог выйти на свободу.

Энтони Райт из Филадельфии был арестован за изнасилование и убийство 77-летней соседки в 1991 году. 20-летний парень настаивал на своей невиновности, но не сумел никого убедить и был приговорён к пожизненному заключению, сообщает Лайф со ссылкой на PhillyVoice.

77-летняя Луиза Тэлли была найдена изнасилованной и зарезанной в собственном доме. По обвинению в убийстве арестовали её молодого соседа Энтони Райта. На протяжении долгих лет мужчина настаивал, что не совершал преступления, за которое его осудили. Тем не менее в тюрьме он провёл целых 25 лет.

В 2014 году Энтони Райт обратился за помощью в проект "Невиновность", который занимается защитой несправедливо осуждённых. Незадолго до этого выяснилось, что сперма, обнаруженная на теле Луизы Тэлли, принадлежала не Райту, а наркоману Ронни Берду, который к этому моменту уже умер в тюрьме, куда попал по другому обвинению.

В 2016 году отсидевший полжизни Энтони Райт наконец смог выйти на свободу. Он сразу же подал иск против властей Филадельфии и полицейских, которые расследовали его дело. И вот теперь стало известно — город выплатит бывшему заключенному 9,85 миллиона долларов по мировому соглашению. Первые 4 миллиона Райт получит уже в конце этого месяца.

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