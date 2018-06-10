Необычную разметку в центре Актау сняли на видео
Новая разметка после ремонта дороги удивила актауских водителей.
Фото : lada.kz10 июня 2018, 21:53
Водители Актау заметили странную разметку на автодороге возле музыкально-драматического театра имени Жантурина, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».
Покрытие на участке длиной более пяти километров планировали заменить в преддверии саммита, участие в котором примут главы пяти прикаспийских государств. На это было затрачено 800 миллионов тенге.
Тем не менее, разметка соответствует стандарту. Об этом заявил Георгий Джихвашвили, инженер-геодезист подрядной компании.
- В понедельник будет собрана комиссия, где решится вопрос о расширении, либо сужении дороги. Либо придется наносить разметку не по стандарту. Это термопластик, а не краска. В любом случае, проблема разрешится. У нас есть специальное оборудование для удаления нанесенной разметки, - отметил Георгий Джихвашвили.
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