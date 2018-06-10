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Трампу понравилась идея открыть сеть McDonald's в КНДР - СМИ

Президент в целом заинтересовался идеей запустить работу копаний, которые стали визитной карточкой США, на территории КНДР.

Фото : © AP Photo / Andrew Harnik10 июня 2018, 22:02

Президенту США Дональду Трампу понравилась идея открыть сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Северной Корее, сообщает РИА Новости.

По данным источника, который имеет отношение к подготовке саммита США-КНДР в Сингапуре, американский президент в целом заинтересовался идеей запустить работу копаний, которые стали визитной карточкой США, на территории КНДР.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР запланирован на 12 июня в Сингапуре. Встреча должна состояться в гостинице Capella на острове Сентоса. Подписания каких-либо документов не ожидается, по словам американского лидера, целью встречи будет "запустить процесс".


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