Голливудский актер задержан полицией

Винс Вон известен полным отсутствием дисциплины.

В Калифорнии полиция задержала актера Винса Вона за вождение в состоянии опьянения или наркотической интоксикации, сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ.

Инцидент произошел в воскресенье в 4 утра по местному времени. По данным издания, актер все еще остается в полицейском участке.

В статье отмечается, что во время задержания в машине Вона находился еще один пассажир.

Представители актера пока не комментируют эти сообщения.

Винс Вон известен по таким картинам, как "Тусовщики", "Клетка", "Мистер и миссис Смит", "Вышибалы" и др.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!