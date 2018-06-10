Голливудский актер задержан полицией
Винс Вон известен полным отсутствием дисциплины.
Фото : © AP Photo / Willy Sanjuan10 июня 2018, 22:49
В Калифорнии полиция задержала актера Винса Вона за вождение в состоянии опьянения или наркотической интоксикации, сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ.
Инцидент произошел в воскресенье в 4 утра по местному времени. По данным издания, актер все еще остается в полицейском участке.
В статье отмечается, что во время задержания в машине Вона находился еще один пассажир.
Представители актера пока не комментируют эти сообщения.
Винс Вон известен по таким картинам, как "Тусовщики", "Клетка", "Мистер и миссис Смит", "Вышибалы" и др.
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