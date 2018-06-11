В Алматы насмерть сбили молодого мужчину

Пострадавший скончался до приезда врачей.

Автомобиль Mercedes сбил насмерть пешехода в Алматы, удар был такой силы, что в лобовом стекле образовалась дыра, передает Sputnik Казахстан.

ДТП произошло на проспекте Райымбека. Mercedes Е-класса ехал по проспекту, когда пешеход начал переходить улицу в неположенном месте.

В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как выяснилось, у погибшего пешехода не оказалось при себе документов. Мужчине на вид 25-20 лет.

Обстоятельства ДТП проверяются полицией Алматы.

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